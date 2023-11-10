В Подмосковье благоустроят более десяти крупных парков в 2024 году

В Московской области в 2024 году благоустроят более десяти крупных парков.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

Отмечается, что после реконструкции заработают «Парк Мира» и зона отдыха у реки в Коломне, парк «Сказка» в Протвине, «Певческое Поле» в Подольске, зона отдыха в Дедовске, Центральный парк в Лобне, городской ПКиО в Жуковском, парк имени Воробьёва в Луховицах и Наташинский парк в Люберцах.

Ранее сообщалось, что парки Московской области в октябре 2023 года посетили около 5,1 млн человек.