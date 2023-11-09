Парки Подмосковья приняли более 5 млн посетителей в октябре 2023 года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Как отметили в ведомстве, лидером по посещаемости стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. За октябрь там побывали почти 260 тыс. гостей.
Далее идёт Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе.
На третьем месте Центральный городской парк Реутова. Его посетили 154 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье благоустроят парк усадьбы Знаменское-Губайлово.