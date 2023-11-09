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Парки Подмосковья приняли более 5 млн посетителей в октябре 2023 года

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Парки Московской области в октябре 2023 года посетили около 5,1 млн человек. Это на 740 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Парки Подмосковья приняли более 5 млн посетителей в октябре 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Как отметили в ведомстве, лидером по посещаемости стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. За октябрь там побывали почти 260 тыс. гостей.

Далее идёт Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе.

На третьем месте Центральный городской парк Реутова. Его посетили 154 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье благоустроят парк усадьбы Знаменское-Губайлово.

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