Специалист Николаев рассказал, как обучить детей основам финансовой грамотности
- Gettyimages.ru
В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт пояснил, что родители могут приводить примеры из своего опыта и объяснять детям, как разные решения повлияли на финансовое положение.
«Можно вести семейный бюджет, используя приложения и таблицы. Учёт выступит в роли карты, помогающей ориентироваться в финансах и планировать расходы», — сказал Николаев.
Он также советует привлекать детей к выбору товаров по соотношению цены и качества в магазине.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рекомендовала не наказывать детей за неуспеваемость в школе.