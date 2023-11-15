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Специалист Николаев рассказал, как обучить детей основам финансовой грамотности

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Совладелец Wellside Недвижимость Алексей Николаев дал советы по обучению детей основам финансовой грамотности. В частности, он предложил периодически собираться на семейный совет для обсуждения доходов и расходов.
Специалист Николаев рассказал, как обучить детей основам финансовой грамотности
  • Gettyimages.ru

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт пояснил, что родители могут приводить примеры из своего опыта и объяснять детям, как разные решения повлияли на финансовое положение.

«Можно вести семейный бюджет, используя приложения и таблицы. Учёт выступит в роли карты, помогающей ориентироваться в финансах и планировать расходы», — сказал Николаев.

Он также советует привлекать детей к выбору товаров по соотношению цены и качества в магазине.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рекомендовала не наказывать детей за неуспеваемость в школе.

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