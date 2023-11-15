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В Тюменской области рассказали о планах по строительству новых школ

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В Тюменской области планируют построить 15 школ.
В Тюменской области рассказали о планах по строительству новых школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Главное управление строительства региона.

Отмечается, что в 2024 году начнётся строительство семи новых школ и продолжится возведение ещё восьми. Окончание работ намечено на 2024—2025 год.

Также стало известно, что в двух школах Щёкинского района Тульской области откроются центры «Точка роста», передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

В Селивановской средней школе №28 и Головеньковской основной школе №23 сделают ремонт и поставят современное оборудование и мебель.

Ранее НСН сообщало, что на месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы.

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