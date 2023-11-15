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Суд арестовал жителя Курской области, обвиняемого в убийстве трёх человек

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Суд арестовал жителя Курской области, обвиняемого в убийстве дочери, супруги и своей матери.
Суд арестовал жителя Курской области, обвиняемого в убийстве трёх человек
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«В Курске в отношении мужчины, совершившего убийство трёх человек... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

14 ноября в Курской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.

Убийство произошло в Октябрьском районе Курской области.

В понедельник, 13 ноября, мужчина на почве неприязненных отношений нанёс множественные ножевые ранения дочери, жене и своей матери. Они скончались на месте.

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