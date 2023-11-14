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В Курской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек

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В Курской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек, информирует пресс-служба Следственного комитета России.
В Курской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек
  • РИА Новости

«В Курской области следователи СКР возбудили уголовное дело о тройном убийстве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что убийство произошло в Октябрьском районе Курской области.

По данным ведомства, в понедельник, 13 ноября, мужчина на почве неприязненных отношений нанёс множественные ножевые ранения дочери, жене и своей матери. Они скончались на месте.

К настоящему моменту мужчина задержан.

Ранее стало известно, что 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девушки и её матери в Екатеринбурге, совершил преступление из-за ревности.

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