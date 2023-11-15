В России расширили список подлежащей маркировке одежды

Российские власти расширили список товаров лёгкой промышленности, которые подлежат маркировке, это касается верхней одежды, спортивных костюмов и других предметов гардероба.

Об этом говорится в постановлении кабмина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По данным агентства, с 1 апреля следующего года маркировке подлежит верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, трикотажные мужские рубашки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки и так далее.

Отмечается, что соответствующая мера была принята в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России могут расширить маркировку пива с 1 апреля 2024 года.