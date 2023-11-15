Путин разрешил операции с долями в холдинговой компании USM
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Разрешить совершение сделок, влекущих за собой прямо и косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения долями, составляющими уставной капитал.. USM», — говорится в документе.
Ранее Путин подписал распоряжение, по которому Gazprom International получает право на приобретение 100% дочерней структуры «Газпром зарубежнефтегаз».