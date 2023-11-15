Путин заявил, что вопросами экономики и СВО приходится заниматься круглосуточно

Президент России Владимир Путин заявил, что работой над вопросами экономики и хода спецоперации на Украине приходится заниматься круглосуточно.

«Этим приходится заниматься круглосуточно, по-другому невозможно. Я, во-первых, в последнее время достаточно поздно ложусь. Но, конечно, я всегда должен быть на связи — так и происходит. Всегда, связь со мной всегда рядом», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) существенно улучшила прогноз динамики ВВП России и ожидает его рост на уровне 2% в 2023 году.

При этом Путин допустил рост российского ВВП по итогам года вплоть до 3%.