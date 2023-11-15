Трёх человек задержали за похищение мужчины в Москве
- РИА Новости
Как пишет Агентство городских новостей «Москва», 13 ноября мужчины применили насилие к потерпевшему и потребовали отдать им деньги. После этого преступники посадили похищенного в машину и отправились в сторону Пензы.
«Угрожая ему дальнейшей физической расправой, фигуранты требовали от него передачи денежных средств за его освобождение. В период движения автомобиля по трассе в Пензенской области преступные действия соучастников были выявлены и пресечены сотрудниками ОУР ОМВД России по Мокшанскому району», — рассказала Иванова.
Ранее в Крыму завершили расследование уголовного дела, возбуждённого против четверых студентов из Севастополя по факту похищения человека и вымогательства денег.