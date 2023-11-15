Трёх человек задержали за похищение мужчины в Москве

По обвинению в похищении человека в Москве и вымогательстве 5 млн рублей задержаны три человека. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

Как пишет Агентство городских новостей «Москва», 13 ноября мужчины применили насилие к потерпевшему и потребовали отдать им деньги. После этого преступники посадили похищенного в машину и отправились в сторону Пензы.

«Угрожая ему дальнейшей физической расправой, фигуранты требовали от него передачи денежных средств за его освобождение. В период движения автомобиля по трассе в Пензенской области преступные действия соучастников были выявлены и пресечены сотрудниками ОУР ОМВД России по Мокшанскому району», — рассказала Иванова.

Ранее в Крыму завершили расследование уголовного дела, возбуждённого против четверых студентов из Севастополя по факту похищения человека и вымогательства денег.