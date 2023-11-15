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Трёх человек задержали за похищение мужчины в Москве

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По обвинению в похищении человека в Москве и вымогательстве 5 млн рублей задержаны три человека. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.
Трёх человек задержали за похищение мужчины в Москве
  • РИА Новости

Как пишет Агентство городских новостей «Москва», 13 ноября мужчины применили насилие к потерпевшему и потребовали отдать им деньги. После этого преступники посадили похищенного в машину и отправились в сторону Пензы.

«Угрожая ему дальнейшей физической расправой, фигуранты требовали от него передачи денежных средств за его освобождение. В период движения автомобиля по трассе в Пензенской области преступные действия соучастников были выявлены и пресечены сотрудниками ОУР ОМВД России по Мокшанскому району», — рассказала Иванова.

Ранее в Крыму завершили расследование уголовного дела, возбуждённого против четверых студентов из Севастополя по факту похищения человека и вымогательства денег.

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