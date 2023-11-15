В ХМАО завели дело по факту нападения собаки на школьницу
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в посёлке Фёдоровское. В результате укуса бродячей собаки первоклассница получила травму лица.
«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городском поселении работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременном отлову собак, не имеющих владельца», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что главе СК Александру Бастрыкину доложат обстоятельства нападения собаки на девочку в ХМАО.