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В ХМАО завели дело по факту нападения собаки на школьницу

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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа завели уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на школьницу.
В ХМАО завели дело по факту нападения собаки на школьницу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в посёлке Фёдоровское. В результате укуса бродячей собаки первоклассница получила травму лица.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городском поселении работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременном отлову собак, не имеющих владельца», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что главе СК Александру Бастрыкину доложат обстоятельства нападения собаки на девочку в ХМАО.

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