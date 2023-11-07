RT в Telegram
Подпишись

Суд обязал мэрию Челябинска выплатить компенсацию девочке после нападения собак

Короткая ссылка
Администрация Челябинска выплатила компенсацию девочке, пострадавшей после нападения стаи собак.
Суд обязал мэрию Челябинска выплатить компенсацию девочке после нападения собак
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Там уточнили, что Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с администрации города компенсации морального вреда в пользу ребёнка в размере 50 тыс. рублей.

«Решение суда исполнено», — отметили в пресс-службе.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года на улице 50 лет ВЛКСМ. За девочкой погналась стая собак, одна из которых укусила ребёнка за ногу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на семилетнего школьника в Сахалинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить