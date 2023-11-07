Суд обязал мэрию Челябинска выплатить компенсацию девочке после нападения собак

Администрация Челябинска выплатила компенсацию девочке, пострадавшей после нападения стаи собак.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Там уточнили, что Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с администрации города компенсации морального вреда в пользу ребёнка в размере 50 тыс. рублей.

«Решение суда исполнено», — отметили в пресс-службе.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года на улице 50 лет ВЛКСМ. За девочкой погналась стая собак, одна из которых укусила ребёнка за ногу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных животных на семилетнего школьника в Сахалинской области.