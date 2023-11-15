Пассажир рейса из ОАЭ пытался провезти в Москву двое часов за 6 млн рублей

Пассажир рейса из ОАЭ пытался провезти в рюкзаке двое швейцарских часов за 6 млн рублей, контрабанду пресекли сотрудники таможни в аэропорту Домодедово, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

Сообщается, часы Jaeger-LeCoultre в фирменных упаковках хотел привезти гражданин Китая. Инспекторы проверили его на «зелёном» коридоре в ходе выборочного контроля.

Мужчина заверил, что не говорит на русском языке, а с таможенными правилами он не знаком. По его словам, часы были приобретены для личного пользования.

«За контрабанду ювелирных изделий из драгметаллов, относящихся к перечню стратегически важных товаров, мужчине грозит уголовная ответственность», — заявили в ФТС.

Ранее сообщалось, что на таможне Внуково пресекли контрабанду партии бриллиантов из ОАЭ.