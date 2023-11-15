Учащимся 5–8 классов могут начать преподавать защиту прав человека

Защиту прав человека могут включить в курс обществознания для учащихся 5–8-х классов российских школ. С соответствующим предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Как отметила омбудсмен на координационном совете уполномоченных по правам человека, трансляция которого велась на Rutube, в 2023 году появились первые уроки по правам человека для учащихся 9–11-х классов по курсу обществознания.

Москалькова также обратилась к коллегам с просьбой поддержать введение аналогичных уроков и для учащихся 5–8-х классов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России выступила с предложением списать замороженные долги участников СВО.