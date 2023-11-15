Политолог Орлов оценил идею убрать образы исторических сооружений с алкоголя

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева убрать образы исторических сооружений с алкоголя.

«Трудно не согласиться с предложением парламентария. Архитектурные образы памятников на этикетках действительно являются не более, чем маркетинговой уловкой, и создают у покупателя ложное впечатление прикосновения к чему-то величественному. Но в алкоголе нет ничего величественного», — считает он.

Ранее депутат Хамзаев предложил убрать образы исторических сооружений с алкоголя.

Парламентарий напомнил, что в регионах России введены ограничения на розничную реализацию спиртных напитков в ночное время, производители алкогольной продукции не имеют права использовать рекламу в средствах массовой информации и в интернете для продвижения своих товаров.