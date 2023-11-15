RT в Telegram
Подпишись

Политолог Орлов оценил идею убрать образы исторических сооружений с алкоголя

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева убрать образы исторических сооружений с алкоголя.
Политолог Орлов оценил идею убрать образы исторических сооружений с алкоголя
  • Gettyimages.ru

«Трудно не согласиться с предложением парламентария. Архитектурные образы памятников на этикетках действительно являются не более, чем маркетинговой уловкой, и создают у покупателя ложное впечатление прикосновения к чему-то величественному. Но в алкоголе нет ничего величественного», — считает он.

Ранее депутат Хамзаев предложил убрать образы исторических сооружений с алкоголя.

Парламентарий напомнил, что в регионах России введены ограничения на розничную реализацию спиртных напитков в ночное время, производители алкогольной продукции не имеют права использовать рекламу в средствах массовой информации и в интернете для продвижения своих товаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить