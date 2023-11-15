Депутат Хамзаев предложил убрать образы исторических сооружений с алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить производителей алкоголя в праве использования изображений архитектурных памятников для дизайна своей продукции. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в течение последних лет федеральные власти предпринимают значительные усилия, направленные на формирование здорового образа жизни в обществе и снижение потребления алкогольной продукции, в том числе с помощью соответствующих ограничений.

В настоящее время, как напомнил Хамзаев, в регионах России введены ограничения на розничную реализацию спиртных напитков в ночное время, производители алкогольной продукции не имеют права использовать рекламу в средствах массовой информации и в интернете для продвижения своих товаров.

В то же время общеизвестно, что дизайн упаковки товара также имеет информационное и визуальное наполнение, способное привлекать покупателей, и в этой области производители алкогольных напитков сегодня никак не ограничены, отметил депутат.

При посещении алкогольных секций в продуктовых магазинах можно легко заметить, что немалая доля розничной тары алкоголя содержит изображения московских, петербургских и других российских памятников архитектуры, в том числе культовых сооружений, хорошо узнаваемых и в отношении которых десятки миллионов граждан испытывают положительные эмоции, чувство гордости.

Но данные исторические и культовые объекты, заметил парламентарий, не имеют никакого отношения к алкогольной продукции, а использование их образов на этикетках является маркетинговым ходом с целью повышения продаж.

«В этой связи прошу Вас дать поручение проработать позицию ведомства по изменению нормативно-правовых актов в части введения запрета для производителей алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников светской и культовой архитектуры — за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии (исторических винных заводов и пр.)», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Минсельхозе поддержали идею разрешить онлайн-продажу алкоголя в России.

При этом в Роспотребнадзоре придерживаются противоположной позиции.