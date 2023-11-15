В Тюмени жителя Свердловской области осудили за растление детей
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Тюменской области.
Уточняется, что мужчина рассылал подросткам порнографические фотографии и просил прислать собственные снимки.
Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.
Ранее суд вынес приговор уроженцу Тирасполя, который осуществил развратные действия против двух девочек в детском оздоровительном лагере «Черноморская зорька» в Анапе.