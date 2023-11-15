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В Тюмени жителя Свердловской области осудили за растление детей

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В Тюмени за растление детей осудили жителя Свердловской области.
В Тюмени жителя Свердловской области осудили за растление детей
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Уточняется, что мужчина рассылал подросткам порнографические фотографии и просил прислать собственные снимки.

Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее суд вынес приговор уроженцу Тирасполя, который осуществил развратные действия против двух девочек в детском оздоровительном лагере «Черноморская зорька» в Анапе.

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