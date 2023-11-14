Иммунолог Болибок назвал естественным подъём заболеваемости COVID-19 осенью

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что коронавирус приобрёл характер сезонной инфекции, и подъём заболеваемости в осенний период является естественным.

«Почему это происходит осенью? Это естественно. Во-первых, люди стремятся в закрытые помещения, потому что особо не погуляешь по холодной погоде. Второе — резко уменьшилось проветривание помещений», — цитирует эксперта телеканал «360».

Как отметил Болибок, в основном циркулирует «омикрон», который, со своей стороны, развился на несколько подвариантов, и каждый из них выбирает чувствительный к себе контингент.

Ранее заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей заявил, что способы проявить физическую активность всегда можно найти в повседневной жизни.