Косметолог Радина посоветовала не отказываться от шампуня надолго

Врач-косметолог Кристина Радина заявила, что не стоит надолго отказываться от использования шампуня, поскольку отсутствие гигиены может привести к появлению перхоти или выпадению волос.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что если волосы сухие у корней, то можно мыть голову один — два раза в неделю, а если кожа головы жирная, то можно проводить эту процедуру чаще, к примеру, один раз в два дня.

«Некоторые люди считают, что если волосы быстро пачкаются, то нужно их реже мыть, чтобы отучить сальные железы продуцировать так много секрета. Но это не так. Редкое мытьё, наоборот, может усугубить проблему и привести к появлению перхоти», — пояснила Радина.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.