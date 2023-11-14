Роспатент признал Петербург кулинарной столицей России

Санкт-Петербург стал кулинарной столицей России по заключению федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по внешним связям города, руководитель проекта «Петербургская кухня» Сергей Марков на официальном открытии III Кубка губернатора «Лучший шеф-повар петербургской кухни», пишет «Петербургский дневник».

«Роспатент почти год проверял нашу заявку, но всё-таки выдал сертификат на товарный знак о том, что Санкт-Петербург является кулинарной столицей нашей страны», — сказал Марков.

Он также отметил, что город входит в список креативных городов ЮНЕСКО по направлению кулинарии.

Ранее сообщалось, что в России составили рейтинг популярных национальных блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие.