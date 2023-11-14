RT в Telegram
Подпишись

Роспатент признал Петербург кулинарной столицей России

Короткая ссылка
Санкт-Петербург стал кулинарной столицей России по заключению федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по внешним связям города, руководитель проекта «Петербургская кухня» Сергей Марков на официальном открытии III Кубка губернатора «Лучший шеф-повар петербургской кухни», пишет «Петербургский дневник».

«Роспатент почти год проверял нашу заявку, но всё-таки выдал сертификат на товарный знак о том, что Санкт-Петербург является кулинарной столицей нашей страны», — сказал Марков.

Он также отметил, что город входит в список креативных городов ЮНЕСКО по направлению кулинарии.

Ранее сообщалось, что в России составили рейтинг популярных национальных блюд, ради которых стоит отправиться в путешествие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить