Песков: запланированное у Путина на вторник совещание по ТЭК перенесли
- РИА Новости
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что в связи с этим было решено совещание перенести. О новых сроках его проведения сообщат дополнительно.
Ранее Песков анонсировал совещание президента России по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.