Песков: запланированное у Путина на вторник совещание по ТЭК перенесли

Запланированное на 15 ноября совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) под руководством президента России Владимира Путина перенесено.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в связи с этим было решено совещание перенести. О новых сроках его проведения сообщат дополнительно.

Ранее Песков анонсировал совещание президента России по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.