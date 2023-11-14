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Песков: запланированное у Путина на вторник совещание по ТЭК перенесли

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Запланированное на 15 ноября совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) под руководством президента России Владимира Путина перенесено.
Песков: запланированное у Путина на вторник совещание по ТЭК перенесли
  • РИА Новости

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в связи с этим было решено совещание перенести. О новых сроках его проведения сообщат дополнительно.

Ранее Песков анонсировал совещание президента России по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

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