Песков анонсировал совещание Путина по вопросам ТЭК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание президента России Владимира Путина по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

«Во второй половине дня Путин планирует провести совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — и в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики, и так, чтобы обсудить текущие вопросы», — сказал Песков.

По его словам, в открытой части будет только вступительное слово президента.

Ранее Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года.