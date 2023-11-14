Песков анонсировал совещание Путина по вопросам ТЭК
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«Во второй половине дня Путин планирует провести совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — и в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики, и так, чтобы обсудить текущие вопросы», — сказал Песков.
По его словам, в открытой части будет только вступительное слово президента.
Ранее Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года.