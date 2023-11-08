Путин поручил «Газпрому» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана

Президент России Владимир Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать публичному акционерному обществу «Газпром» разработать... и утвердить планы-графики («дорожные карты»)... по подключению г. Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Казахстану в газификации северных и восточных районов страны.