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Путин поручил «Газпрому» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана

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Президент России Владимир Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года.
Путин поручил «Газпрому» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана
  • РИА Новости

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать публичному акционерному обществу «Газпром» разработать... и утвердить планы-графики («дорожные карты»)... по подключению г. Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Казахстану в газификации северных и восточных районов страны.

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