Автоэксперт Распопова рассказала об особенностях уплаты утильсбора

Автоэксперт Алина Распопова рассказала, какие есть варианты уплаты утилизационного сбора при покупке машины.

Льготный утильсбор для физлиц по-прежнему составляет 3400 рублей за новый автомобиль, но теперь он действует, если только владелец сам ввёз машину в страну для себя и не продал в течение года, а также если он ввозит не более одного авто в год и если объём двигателя не превышает трёх литров.

Для автосалонов и юрлиц сбор составляет 844 800 рублей за автомобиль с объёмом двигателя от двух до трёх литров, для машин с меньшим литражом он ниже, с большим — выше.

«Включают они этот платёж в сумму или не включают, становится она дороже или нет — это решает сам автосалон, исходя из спроса и предложения», — пояснила Распопова в беседе с телеканалом «Звезда».

Если салон решил оформить машину на физлицо, а затем её продал, то в октябре заработали правила, согласно которым утильсбор доначислят.

«Я уже знаю ситуации, когда автосалоны предлагают этот сбор поделить с покупателем, потому что машины уже ввезли, а правила изменились», — сообщила эксперт.

Придётся доплатить и в случаях, когда машину заказывают у перевозчика.

Распопова рекомендует изучать таможенную декларацию, где будет указано, что все платежи проведены и автомобиль «чист».

Ранее заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утилизационного сбора для частников при ввозе машин в Россию.