В Москве рецидивист продал стоявший на заправке чужой автомобиль
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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что мужчина предложил знакомым купить автомобиль за 100 тыс. рублей, заявив, что документы находятся в машине, ключи от которой он якобы потерял. Знакомые мужчины согласились на покупку.
«Злоумышленник, разбив ломом стекло водительской двери, проник в салон машины, после чего её отбуксировали. Сумма ущерба составила 170 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее в Москве грабитель похитил из дома сейф с деньгами и драгоценностями и угнал люксовый автомобиль Porsche Taycan, который затем был найден сожжённым.