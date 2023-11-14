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«Рособоронэкспорт»: за рубежом намерены купить до 50 самолётов Ил-76МД-90А

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Зарубежные страны хотят приобрести до 50 российских тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт»: за рубежом намерены купить до 50 самолётов Ил-76МД-90А
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ОАК

Он отметил, что самолётом интересуются в том числе страны Ближнего Востока, СНГ, Юго-Восточной Азии.

«Пока переговорные позиции у нас от 40 до 50 самолётов Ил-76МД с новыми двигателями, новым крылом, оборудованием», — цитирует РИА Новости Михеева.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что зарубежные заказчики заинтересовались российским лёгким истребителем пятого поколения Checkmate.

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