«Рособоронэкспорт»: за рубежом намерены купить до 50 самолётов Ил-76МД-90А

Зарубежные страны хотят приобрести до 50 российских тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он отметил, что самолётом интересуются в том числе страны Ближнего Востока, СНГ, Юго-Восточной Азии.

«Пока переговорные позиции у нас от 40 до 50 самолётов Ил-76МД с новыми двигателями, новым крылом, оборудованием», — цитирует РИА Новости Михеева.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что зарубежные заказчики заинтересовались российским лёгким истребителем пятого поколения Checkmate.