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Мантуров заявил об интересе за рубежом к российским истребителям Checkmate

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Зарубежные заказчики заинтересовались российским лёгким истребителем пятого поколения Checkmate, в проект были внесены изменения с учётом их пожеланий, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров заявил об интересе за рубежом к российским истребителям Checkmate
  • РИА Новости

«Интересанты есть. Могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определённые коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков», — цитирует его РИА Новости.

Мантуров уточнил, что речь идёт о компоновке, системе управления и авиавооружении.

Ранее агентство со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех» сообщало, что в России началась подготовка производства истребителей Checkmate.

В феврале гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия предлагает странам Ближнего Востока участвовать в проекте лёгкого истребителя пятого поколения Checkmate.

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