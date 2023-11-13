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РИА Новости: в России началась подготовка производства истребителей Checkmate

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В России началась подготовка к производству первых образцов лёгких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, после чего отдельные технические решение и стоимость проекта были скорректированы.

В феврале гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия предлагает странам Ближнего Востока участвовать в проекте лёгкого истребителя пятого поколения Checkmate.

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