РИА Новости: в России началась подготовка производства истребителей Checkmate

В России началась подготовка к производству первых образцов лёгких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, после чего отдельные технические решение и стоимость проекта были скорректированы.

В феврале гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия предлагает странам Ближнего Востока участвовать в проекте лёгкого истребителя пятого поколения Checkmate.