Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Самарской области.
По данным следствия, в 2022 году мужчина неоднократно портил плакаты с изображением российских военных, проявивших героизм в ходе спецоперации.
Отмечается, что мужчина вовлёк в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына.
Ранее Мещанский суд Москвы отправил под стражу двух подозреваемых в подготовке диверсии на территории одной из воинских частей Московской области.