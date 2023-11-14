Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО

Суд приговорил жителя Тольятти к шести годам колонии общего режима за неоднократную порчу плакатов с героями специальнной военной операции.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Самарской области.

По данным следствия, в 2022 году мужчина неоднократно портил плакаты с изображением российских военных, проявивших героизм в ходе спецоперации.

Отмечается, что мужчина вовлёк в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил под стражу двух подозреваемых в подготовке диверсии на территории одной из воинских частей Московской области.