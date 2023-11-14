Суд в Москве арестовал двух обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части

Мещанский суд Москвы отправил под стражу двух подозреваемых в подготовке диверсии на территории одной из воинских частей Московской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что речь идёт о Юрии Михееве и Матвее Мельникове, обвиняемых по статье о диверсии с посягательством на объекты Вооружённых сил России.

По версии следствия, мужчины планировали поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья.

В первый раз они подошли к объекту, чтобы разведать обстановку. Через несколько дней обвиняемые прибыли к воинской части с бутылками с зажигательной смесью. Там их задержали.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании завербованного Киевом диверсанта, который планировал взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе.