В Курской области запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года.

«На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года», — написал он в Telegram.

Он напомнил, что в регионе сохраняются средний уровень реагирования и «жёлтый» уровень террористической опасности.

Ранее власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.