В Курской области запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года
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«На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года», — написал он в Telegram.
Он напомнил, что в регионе сохраняются средний уровень реагирования и «жёлтый» уровень террористической опасности.
Ранее власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.