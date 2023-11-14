RT в Telegram
Подпишись

В Курской области запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года.
В Курской области запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © nd3000

«На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года», — написал он в Telegram.

Он напомнил, что в регионе сохраняются средний уровень реагирования и «жёлтый» уровень террористической опасности.

Ранее власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить