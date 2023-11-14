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Правительство Хабаровского края поддержит выплатами туристическую отрасль

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Министерство туризма Хабаровского края открыло приём заявок на участие в конкурсе, где предприниматели смогут получить субсидии на развитие и улучшение туристической инфраструктуры региона.
Правительство Хабаровского края поддержит выплатами туристическую отрасль
  • Gettyimages.ru
  • © Deng Yaomin/XinHua

В этом году на эти цели из бюджета края будет выделено 20 млн рублей, почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом, сообщает transsibinfo.com.

Максимальный объём субсидии в пределах одной заявки увеличен с 800 тыс. до 3 млн рублей, уточнила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Она также отметила, что с помощью субсидий предприниматели смогут возместить часть собственных затрат на развитие бизнеса.

Ранее в правительстве Хабаровского края подвели итоги реализации бюджета за январь — сентябрь 2023 года. Губернатор Михаил Дегтярёв заявил, что реальные инвестиции в регион выросли почти в полтора раза как в бизнесе, так и в социальной сфере.

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