В Хабаровском крае заявили о росте инвестиций в регион в 1,5 раза

В правительстве Хабаровского края подвели итоги реализации бюджета за январь — сентябрь 2023 года.

Об это сообщает newizv.ru.

«Главный вывод — этап восстановления экономики завершён: компании и бизнес работают устойчиво», — заявил губернатор Михаил Дегтярёв.

По его словам, реальный валовый региональный продукт превысил 1 трлн рублей.

Реальные инвестиции в регион выросли почти в полтора раза как в бизнесе, так и в социальной сфере.

По итогам девяти месяцев в бюджет поступило 135,8 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше, чем годом ранее. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило около 107 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета в Республику Башкирия направят 1,886 млн рублей на меры соцподдержки.