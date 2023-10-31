В Хабаровском крае заявили о росте инвестиций в регион в 1,5 раза
- Gettyimages.ru
- © yocamon
Об это сообщает newizv.ru.
«Главный вывод — этап восстановления экономики завершён: компании и бизнес работают устойчиво», — заявил губернатор Михаил Дегтярёв.
По его словам, реальный валовый региональный продукт превысил 1 трлн рублей.
Реальные инвестиции в регион выросли почти в полтора раза как в бизнесе, так и в социальной сфере.
По итогам девяти месяцев в бюджет поступило 135,8 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше, чем годом ранее. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило около 107 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что из федерального бюджета в Республику Башкирия направят 1,886 млн рублей на меры соцподдержки.