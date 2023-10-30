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В Башкирию направят 1,9 млн рублей на меры соцподдержки

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Из федерального бюджета в Республику Башкирия направят 1,886 млн рублей на меры соцподдержки. Средства пойдут на оплату до 50% услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан.
В Башкирию направят 1,9 млн рублей на меры соцподдержки
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на сайт правительства России.

Как указано в распоряжении федерального правительства, в число льготных категорий входят инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие при катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных и техногенных авариях.

В общей сложности федеральный центр выделит больше 4,5 млрд рублей. Краснодарский край получит 3,26 млн рублей, Республика Татарстан — 2,68 млн рублей, Чеченская Республика — 3 млн рублей.

Всего в список попали 42 региона.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье направят 31,4 млрд рублей на меры соцподдержки в 2024 году.

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