В Ставрополье направят 31,4 млрд рублей на меры соцподдержки в 2024 году
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.
Как заявили в управлении, 5,6 млрд из этой суммы будут направлены на меры поддержки участников СВО и членов их семей. Также 4,2 млрд рублей предусмотрено на льготы по оплате ЖКУ различных категорий граждан.
Ранее сообщалось, что в Казани введут новые льготы для семей участников СВО.