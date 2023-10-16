В Ставрополье направят 31,4 млрд рублей на меры соцподдержки в 2024 году

На меры социальной поддержки в Ставропольском крае в 2024 году будет выделено 31,4 млрд рублей. Эти средства заложены в региональном бюджете.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

Как заявили в управлении, 5,6 млрд из этой суммы будут направлены на меры поддержки участников СВО и членов их семей. Также 4,2 млрд рублей предусмотрено на льготы по оплате ЖКУ различных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что в Казани введут новые льготы для семей участников СВО.