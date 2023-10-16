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В Казани введут новые льготы для семей участников СВО

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В Казани планируют расширить категорию получателей поддержки для семей участников СВО, рассказала начальник Управления социальной политики города Ирина Смирнова.
В Казани введут новые льготы для семей участников СВО
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

«Ведётся работа по внесению изменений в нормативные документы по оказываемым мерам поддержки для внесения ещё одной категории — это дети от первого брака супруги, находящиеся на иждивении военнослужащего, участвующего в СВО», — заявила Смирнова.

Она отметила, что в городе продолжают поддерживать семьи мобилизованных. В частности, предусмотрено бесплатное горячее питание для учащихся, освобождение от родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях и др.

Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» открыл в Челябинске первый в России единый центр поддержки и реабилитации ветеранов.

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