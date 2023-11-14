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Глава ФПБК Бородин призвал Генпрокуратуру проверить блогера Руки-Базуки

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить блогера Кирилла Терешина (известного как Руки-Базуки) на пропаганду наркотиков и ЛГБТ, а также на финансовые махинации.
Глава ФПБК Бородин призвал Генпрокуратуру проверить блогера Руки-Базуки
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Копия обращения Бородина к генпрокурору Игорю Краснову есть в распоряжении RT.

Поводом для обращения стал стрим блогера в видеостриминговом сервисе Twitch, где Терешин был с двумя девушками, которые периодически целовались на камеру.

При этом Терешин в прямом эфире рассуждал о наркотиках, а также заявил, что занимается выводом денег из России.

Ранее Бородин сообщил, что ФПБК подал апелляционную жалобу на решение суда по делу о защите чести, деловой репутации и достоинства актёра Даниила Козловского.

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