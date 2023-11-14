Глава ФПБК Бородин призвал Генпрокуратуру проверить блогера Руки-Базуки
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Копия обращения Бородина к генпрокурору Игорю Краснову есть в распоряжении RT.
Поводом для обращения стал стрим блогера в видеостриминговом сервисе Twitch, где Терешин был с двумя девушками, которые периодически целовались на камеру.
При этом Терешин в прямом эфире рассуждал о наркотиках, а также заявил, что занимается выводом денег из России.
Ранее Бородин сообщил, что ФПБК подал апелляционную жалобу на решение суда по делу о защите чести, деловой репутации и достоинства актёра Даниила Козловского.