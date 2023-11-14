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В ЯНАО суд вынес приговор по делу о смерти человека из-за столкновения судов

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Россиянина осудили по делу о гибели человека в результате столкновения двух маломерных судов на реке Таз в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ЯНАО суд вынес приговор по делу о смерти человека из-за столкновения судов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Уральской транспортной прокуратуры.

Одним из судов (маломерное судно КС-100) управлял 37-летний житель Санкт-Петербурга. Он допустил «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и совершил столкновение с маломерным судном типа «Крым», говорится в сообщении надзорного органа.

Из-за столкновения двух судов другой судоводитель оказался в воде и утонул.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на три года.

Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии водителя, который в состоянии алкогольного опьянения на каршеринговом автомобиле насмерть сбил человека.

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