В ЯНАО суд вынес приговор по делу о смерти человека из-за столкновения судов

Россиянина осудили по делу о гибели человека в результате столкновения двух маломерных судов на реке Таз в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Уральской транспортной прокуратуры.

Одним из судов (маломерное судно КС-100) управлял 37-летний житель Санкт-Петербурга. Он допустил «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и совершил столкновение с маломерным судном типа «Крым», говорится в сообщении надзорного органа.

Из-за столкновения двух судов другой судоводитель оказался в воде и утонул.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на три года.

Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии водителя, который в состоянии алкогольного опьянения на каршеринговом автомобиле насмерть сбил человека.