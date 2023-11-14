В Ленобласти завели дело о хулиганстве после избиения 15-летней девочки

В Ленинградской области завели уголовное дело о хулиганстве в отношении местной жительницы и её племянника после избиения 15-летней девочки на детской площадке в посёлке Яльгелево Ломоносовского района.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону. По данным СК, 11 ноября женщина и её племянник, которые находились в состоянии наркотического опьянения, несколько раз ударили 15-летнюю школьницу на детской площадке. К настоящему моменту молодой человек задержан. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки ранее судимого мигранта с жителем Самары.