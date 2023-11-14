В Ленобласти завели дело о хулиганстве после избиения 15-летней девочки
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.
По данным СК, 11 ноября женщина и её племянник, которые находились в состоянии наркотического опьянения, несколько раз ударили 15-летнюю школьницу на детской площадке.
К настоящему моменту молодой человек задержан.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки ранее судимого мигранта с жителем Самары.