В Петербурге утвердили проект планировки территории Большого Смоленского моста

В Санкт-Петербурге утверждены проект Большого Смоленского моста и планировка его территории.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

Отмечается, что новая переправа соединит участки между Володарским мостом и мостом Александра Невского, что позволит создать новый маршрут в обход исторического центра.

По проекту Большой Смоленский мост будет иметь шесть полос, на нём будет ходить трамвай, а также будут оборудованы велодорожки и пешеходная зона.

Завершение строительства намечено на 2032 год.

Ранее сообщалось, что в Петербурге одобрили проект нового генплана города до 2040 года.