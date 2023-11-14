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В Петербурге утвердили проект планировки территории Большого Смоленского моста

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В Санкт-Петербурге утверждены проект Большого Смоленского моста и планировка его территории.
В Петербурге утвердили проект планировки территории Большого Смоленского моста
  • Gettyimages.ru
  • © Юрий Казиков

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

Отмечается, что новая переправа соединит участки между Володарским мостом и мостом Александра Невского, что позволит создать новый маршрут в обход исторического центра.

По проекту Большой Смоленский мост будет иметь шесть полос, на нём будет ходить трамвай, а также будут оборудованы велодорожки и пешеходная зона.

Завершение строительства намечено на 2032 год.

Ранее сообщалось, что в Петербурге одобрили проект нового генплана города до 2040 года.

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