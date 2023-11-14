Экипажи вертолётов Балтфлота провели учения в Калининградской области

В Калининградской области прошли учения экипажей вертолётов Ка-27 Балтийского флота в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В ходе манёвров экипажи корабельных вертолётов отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях.

Также проводились тренировки по спасению людей на земле и на море.

Экипажи противолодочной модификации Ка-27 выполнили задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника.

Ранее сообщалось, что экипажи МиГ-31 ВКС России отработали перехват противника в стратосфере.