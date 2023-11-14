Большинство россиян считают внешнюю привлекательность залогом успешной карьеры

Большинство россиян, принявших участие в новом исследовании, выразили мнение, что у работодателей есть стереотипы, связанные с внешностью кандидатов и сотрудников, — так считают 85% опрошенных.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Только 15% россиян считают, что работодатель не ориентируется на внешность сотрудников.

Больше трети (38%) респондентов уверены, что внешне привлекательные люди успешнее в карьере, из них 65% мужчин и 35% женщин. 53% опрошенных отметили, что успех зависит от сферы, а 9% не связывают внешнюю привлекательность с построением карьеры.

Согласно опросу, 66% убеждены, что привлекательные люди успешнее проходят собеседования, 48% считают таких людей более дружелюбными и открытыми, 45% отмечают их частые продвижения по карьерной лестнице. 22% опрошенных указали, что внешне привлекательные люди выглядят профессиональнее, а 20% уверены в их более высоких зарплатах.

Кроме того, респонденты считают, что привлекательным людям больше доверяют, в работе у них меньше сложностей, а также их реже увольняют.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.