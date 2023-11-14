«Ростех»: боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут

В «Ростехе» заявили, что боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут.

Об этом информирует РИА Новости.

«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются её боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии», — заявили в госкорпорации.

По данным агентства, истребитель начнёт оснащаться двигателем второго этапа уже в рамках текущей партии, производимой по контракту с Минобороны России.

Ранее дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап лётных испытаний.

Также сообщалось, что в войска России начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».