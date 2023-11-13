Депздрав Москвы заявил об отсутствии роста госпитализаций с ОРВИ в столице

В Москве нет существенного роста госпитализаций, эпидобстановка по ОРВИ, пневмонии и коронавирусу соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, сообщил столичный Депздрав.

Такое заявление было опубликовано в ответ на сообщения об «очередях из машин скорой помощи».

«Скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы», — заявил департамент.

Дополнительно в ведомстве сообщили, что в городе достаточно коек для приёма больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда.

Как стало известно ранее, в Московской области прививку от гриппа сделали 2,1 млн жителей.