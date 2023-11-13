Депздрав Москвы заявил об отсутствии роста госпитализаций с ОРВИ в столице
- РИА Новости
Такое заявление было опубликовано в ответ на сообщения об «очередях из машин скорой помощи».
«Скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы», — заявил департамент.
Дополнительно в ведомстве сообщили, что в городе достаточно коек для приёма больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда.
Как стало известно ранее, в Московской области прививку от гриппа сделали 2,1 млн жителей.