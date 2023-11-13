RT в Telegram
Подпишись

Депздрав Москвы заявил об отсутствии роста госпитализаций с ОРВИ в столице

Короткая ссылка
В Москве нет существенного роста госпитализаций, эпидобстановка по ОРВИ, пневмонии и коронавирусу соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, сообщил столичный Депздрав.
Депздрав Москвы заявил об отсутствии роста госпитализаций с ОРВИ в столице
  • РИА Новости

Такое заявление было опубликовано в ответ на сообщения об «очередях из машин скорой помощи».

«Скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы №1 вызвано спецификой работы больницы», — заявил департамент.

Дополнительно в ведомстве сообщили, что в городе достаточно коек для приёма больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда.

Как стало известно ранее, в Московской области прививку от гриппа сделали 2,1 млн жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить