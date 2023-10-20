В Подмосковье прививку от гриппа сделали 2,1 млн человек

В Московской области прививку от гриппа сделали 2,1 млн жителей, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Вакцинация на данный момент является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных последствий», — отметила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Вакцинироваться можно в поликлиниках, а также в мобильных комплексах у железнодорожных станций, ТЦ и автовокзалов.

Со своей стороны, и.о. министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов в беседе с телеканалом «СвоёТВ» рассказал, что в регионе рассчитывают вакцинировать 1,1 млн жителей.

«Конечно, прежде чем сделать прививку, пациент должен пройти осмотр у врача», — уточнил Литвинов.

По его словам, в регионе активно развивают дистанционные формы записи к врачам.

Ранее онколог кандидат медицинских наук Инна Тулина рассказала, что в настоящее время коронавирус стал одним из возбудителей, наряду с гриппом и ОРВИ, которые проявляют себя в сезон обострения респираторных заболеваний.