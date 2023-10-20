Узнать больше

В Подмосковье прививку от гриппа сделали 2,1 млн человек

Короткая ссылка
В Московской области прививку от гриппа сделали 2,1 млн жителей, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
В Подмосковье прививку от гриппа сделали 2,1 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Вакцинация на данный момент является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных последствий», — отметила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Вакцинироваться можно в поликлиниках, а также в мобильных комплексах у железнодорожных станций, ТЦ и автовокзалов.

Со своей стороны, и.о. министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов в беседе с телеканалом «СвоёТВ» рассказал, что в регионе рассчитывают вакцинировать 1,1 млн жителей.

«Конечно, прежде чем сделать прививку, пациент должен пройти осмотр у врача», — уточнил Литвинов.

По его словам, в регионе активно развивают дистанционные формы записи к врачам.

Ранее онколог кандидат медицинских наук Инна Тулина рассказала, что в настоящее время коронавирус стал одним из возбудителей, наряду с гриппом и ОРВИ, которые проявляют себя в сезон обострения респираторных заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить