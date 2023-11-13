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Замглавы Минюста: в России исключено возвращение к смертной казни

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Возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена, такой правовой режим базируется на позиции Конституционного суда, рассказал в Женеве замглавы российского Минюста Андрей Логинов.
Замглавы Минюста: в России исключено возвращение к смертной казни
  • РИА Новости

Как пояснил замминистра, в России действует «более строгий по сравнению с международным» правовой режим неприменения смертной казни.

Согласно позиции Конституционного суда, в результате длительного моратория на применение смертной казни в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания.

С таким докладом Логинов выступил в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека, его слова приводит РИА Новости.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.

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