Замглавы Минюста: в России исключено возвращение к смертной казни

Возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена, такой правовой режим базируется на позиции Конституционного суда, рассказал в Женеве замглавы российского Минюста Андрей Логинов.

Как пояснил замминистра, в России действует «более строгий по сравнению с международным» правовой режим неприменения смертной казни.

Согласно позиции Конституционного суда, в результате длительного моратория на применение смертной казни в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания.

С таким докладом Логинов выступил в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека, его слова приводит РИА Новости.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.