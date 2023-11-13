Замглавы Минюста: в России исключено возвращение к смертной казни
- РИА Новости
Как пояснил замминистра, в России действует «более строгий по сравнению с международным» правовой режим неприменения смертной казни.
Согласно позиции Конституционного суда, в результате длительного моратория на применение смертной казни в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания.
С таким докладом Логинов выступил в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека, его слова приводит РИА Новости.
В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.