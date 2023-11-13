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Пять человек пострадали из-за аварии на Варшавском шоссе в Москве

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Пять человек пострадали в аварии на Варшавском шоссе в Москве из-за столкновения трёх машин.
Пять человек пострадали из-за аварии на Варшавском шоссе в Москве
  • РИА Новости

Виновником ДТП с пешеходами стал таксист, который врезался в две легковушки перед светофором.

По данным ГИБДД по Москве, от удара такси загорелось, а одна из машин отлетела в людей, которые переходили дорогу.

Пассажира такси и четверых прохожих доставили в больницу.

Ранее электропоезд «Ласточка» и легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде на 498-м км перегона Гипсовая — Шувакиш в Свердловской области.

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