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В Свердловской области столкнулись электричка и легковой автомобиль

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Электропоезд «Ласточка» и легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде на 498-м км перегона Гипсовая — Шувакиш в Свердловской области. Об этом заявили в Уральской транспортной прокуратуре.
В Свердловской области столкнулись электричка и легковой автомобиль
  • Gettyimages.ru

Сообщается, что водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора. В момент столкновения в электропоезде находились семь человек, никто из них не пострадал. Однако водитель Volkswagen Polo был доставлен в больницу после ДТП.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛО МВД России на ст. Екатеринбург-Пассажирский и свердловский транспортный прокурор», — написала прокуратура в Telegram.

Ранее сообщалось, что легковушка врезалась в электричку на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, два человека погибли.

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