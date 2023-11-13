В Свердловской области столкнулись электричка и легковой автомобиль

Электропоезд «Ласточка» и легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде на 498-м км перегона Гипсовая — Шувакиш в Свердловской области. Об этом заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

Сообщается, что водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора. В момент столкновения в электропоезде находились семь человек, никто из них не пострадал. Однако водитель Volkswagen Polo был доставлен в больницу после ДТП.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛО МВД России на ст. Екатеринбург-Пассажирский и свердловский транспортный прокурор», — написала прокуратура в Telegram.

Ранее сообщалось, что легковушка врезалась в электричку на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, два человека погибли.