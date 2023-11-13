RT в Telegram
Подпишись

В СКФО подвели итоги окружного финала конкурса «Лидеры России»

Короткая ссылка
В Пятигорске рассказали об итогах окружного финала конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В СКФО подвели итоги окружного финала конкурса «Лидеры России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Победили девять управленцев из четырёх регионов СКФО, все они примут участие в суперфинале, который состоится в феврале 2024 года.

«Победители окружного финала в СКФО работают в сферах информационных технологий, экономики и инвестиций, предпринимательства, молодёжной политики и государственной службы», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

По его словам, серия окружных финалов продолжится в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что участники «Лидеров России» разработали 340 идей для решения задач в регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить