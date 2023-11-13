В СКФО подвели итоги окружного финала конкурса «Лидеры России»

В Пятигорске рассказали об итогах окружного финала конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Победили девять управленцев из четырёх регионов СКФО, все они примут участие в суперфинале, который состоится в феврале 2024 года.

«Победители окружного финала в СКФО работают в сферах информационных технологий, экономики и инвестиций, предпринимательства, молодёжной политики и государственной службы», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

По его словам, серия окружных финалов продолжится в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что участники «Лидеров России» разработали 340 идей для решения задач в регионах.