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Участники «Лидеров России» разработали 340 идей для решения задач в регионах

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Участники конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», разработали на региональном этапе более 340 решений, нацеленных на социально-экономическое развитие субъектов.
Участники «Лидеров России» разработали 340 идей для решения задач в регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Большинство разработок связано с вопросами закрепления на местах кадров, молодёжной политики, образования, экономики, промышленности, транспорта, туризма, демографии.

Часть инициатив уже реализована, часть — взята в работу.

В выполнении заданий нового регионального этапа принимали участие 2982 конкурсанта.

«Обсудить полезность и реальность исполнения своих идей в прямом диалоге с первыми лицами субъектов РФ в общей сложности смогли более 900 управленцев. Спустя короткое время мы увидели примеры реализации предложенных «Лидерами России» инициатив в своих регионах и желание губернаторов продолжать сотрудничество с финалистами и победителями конкурса», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли два жителя Оренбуржья.

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